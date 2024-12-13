دخلوا بطريقة غير شرعية إلى لبنان.. انقلاب حافلة ركاب بداخلها 30 سوريا (صور)

أفادت صحيفة "النهار" بأن أكثر من 20 شخصا من التابعية السورية أصيبوا بكسور وجروح مختلفة نتيجة انقلاب حافلة ركاب كانت تقلهم واصطدمت بحافة طريق عام في محافظة عكار.

وذكرت الصحيفة أن هذا الحادث يأتي بعد تمكن عدد من السوريين من الدخول خلسة عبر أحد المعابر غير الشرعية عند مجرى النهر الكبير بين سوريا ولبنان.

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وتولى الصليب الأحمر إسعاف المصابين ونقلهم، بينهم سائق الفان وهو لبناني، إلى مستشفى "سيدة السلام" في القبيات وحالة بعضهم حرجة.



وقالت الصحيفة إن الحافلة كانت تقل نحو 30 شخصا، وقد حضرت إلى المكان قوة من الجيش. كما بوشرت التحقيقات مع ركاب الفان بإشراف القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم. (النهار)