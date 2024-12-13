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لبنان

هذا ما بحثه وزير الدفاع مع قائد الجيش ورئيس الأركان

Lebanon 24
13-12-2024 | 05:34
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  التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس الأركان اللواء حسان عودة.
 
 
وخلال اللقاء، جرى البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد لا سيما في الجنوب وبدء انتشار الجيش انفاذا لترتيبات وقف اطلاق النار وخطة الإنتشار في المنطقة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات.
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وفي السياق، أشار وزير الدفاع الى أن "مواصلة العدو الإسرائيلي تنفيذ خروقاته واعتداءاته على قرى الجنوب في خرق فاضح لبنود ترتيبات وقف إطلاق النار وللتعهدات التي قدمتها الدول الراعية لها، وفي انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وللقرار 1701".

وشدد على "المجتمع الدولي لا سيما الدول الراعية لوقف اطلاق النار، الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته والالتزام بالترتيبات التي تقضي بوقف الأعمال العدائية والإنسحاب الى ما وراء الحدود الدولية تطبيقًا للقرار 1701".
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