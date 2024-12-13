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لبنان

عشرات الشاحنات اللبنانيّة عالقة في سوريا

Lebanon 24
13-12-2024 | 05:35
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أفادت مصادر لـ"لبنان 24" أنّ حوالي 70 شاحنة لبنانيّة مُحمّلة بالأجبان والمواد الغذائيّة لا تزال عالقة في مدينة درعا السوريّة.
 
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درعا

شاحنات

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