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لبنان

الجميّل عرض مع سفيرتيّ النرويج والسويد المستجدات

Lebanon 24
13-12-2024 | 05:42
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استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقرّه في بكفيا سفيرة النرويج في لبنان هيلدا هارالدستاد وسفيرة السويد في لبنان جيسيكا سفاردستروم، وجرى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية وفي المنطقة.
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وحضر اللقاء الأول عضو المكتب السياسي المحامية ريتا بولس، رئيسة جهاز التشريع والسياسيات العامة المحامية لارا سعادة ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله، كما رافق السفيرة مستشارها السياسي أريك ولد ساندا. 
أما اللقاء الثاني فحضره إلى جانب سعادة وعبد الله، نائب السفيرة كريستيان نيلسون. 
وكانت مناسبة لرئيس الكتائب للتأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وتطبيق القرارات الدولية ليتمكن لبنان من بناء دولة حقيقية يحكمها الدستور والقانون. 
كما أكد الجميّل أهمية انتخاب رئيس للجمهورية سيادي وإنقاذي يعيد الثقة الداخلية والخارجية ويعالج الأزمات المتراكمة.
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