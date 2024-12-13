شقير التقى بخاري: تأكيد أهمية النهوض بالدولة وانتخاب رئيس في 9 ك2

زار وفد من "الهيئات الاقتصادية" برئاسة الوزير السابق محمد شقير، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري في مقر إقامته في اليرزة.

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وتم خلال اللقاء، التداول في آخر المستجدات الحاصلة في لبنان والمنطقة، كما تركز البحث في جزء كبير من اللقاء، على أهمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان والسعودية وسبل تطويرها وتنميتها على مختلف المستويات بما يعكس عمق وقوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.وأكد الجانبان وفق بيان، ضرورة إعادة الإعتبار للدولة الللبنانية بمختلف مؤسساتها ووظائفها، وانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني المقبل وتشكيل حكومة سريعا لإنقاذ البلاد وإعادتها الى طريق التعافي والنهوض بعد كل الأزمات الكارثية التي مر بها لبنان.