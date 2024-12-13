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لبنان

إنتشال جثمان الشهيد مصطفى عواضة في الخيام

Lebanon 24
13-12-2024 | 06:34
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انتشل الجيش جثمان المواطن مصطفى عواضة الذي استشهد في غارة إسرائيليّة استهدفته مع شبان آخرين خلال وجودهم في ساحة الخيام عصر أمس.
 
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