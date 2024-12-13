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لبنان

اتفاق شراكة بين وزارة الزراعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني

Lebanon 24
13-12-2024 | 09:41
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ضمن خطة وزارة الزراعة للنهوض في قطاع القمح، تم توقيع اتفاق شراكة بين الوزارة ممثلة بالوزير عباس الحاج حسن والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصلحة الدكتور سامي علوية.
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ينص الإتفاق على زراعة كميات من القمح الطري من نوع أكساد 1133 جرى إكساره على الأراضي اللبنانية ضمن الخطة الوطنية التي أُعلنت منذ عامين في القصر الحكومي، حيث تتكفّل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على زراعة ورعاية القمح في أراضي تابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وذلك بعدما أطلق وزير الزراعة الحملة الوطنية لتوزيع القمح الطري على المزارعين اللبنانيين، في أكثر من محطة وأكثر من محافظة، وذلك لتمتين الأمن الغذائي اللبناني.

وفي هذا الشأن، أكد الحاج حسن خلال اللقاء مع علوية أن "الحملة هي جزء من خطة، وضعتها وزارة الزراعة وتبنتها الحكومة اللبنانية منذ أكثر من عامين، لتنطلق بوتيرة متسارعة خلال العامين الأخيرين"، لافتا إلى "أن الهدف الأساسي يتمثل في الوصول إلى إنتاج كامل للقمح الطري الذي نحتاجه لإنتاج الطحين وصناعة الخبز".
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