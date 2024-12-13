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لبنان

على أوتوستراد انطلياس... حادث سير بين سيارتين

Lebanon 24
13-12-2024 | 10:42
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن تصادم بين مركبتين على أوتوستراد انطلياس - المسلك الغربي.
 
 
وأشارت إلى أنّ الأضرار ماديّة.
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