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لبنان

لمن يسلك طريق المطار.. إقرأ هذا الخبر

Lebanon 24
13-12-2024 | 11:34
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أعلنت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان مساء اليوم، أن "إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة ستقوم داخل نفق المطار، لذلك وبناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم منع مرور السير بشكل كلي على المسرب الغربي من نفق المطار (السير الآتي من بيروت باتجاه خلدة)، اعتباراً من الساعة 21,00 حتى الساعة 6.00 من صباح اليوم التالي، بتاريخي 14و15-12-2024، وسيتم تحويل السير الى محلة الأوزاعي".
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وطلبت في بيانها، من المواطنين التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.
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