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لبنان

جنبلاط يستقبل شيخ العقل في كليمنصو

Lebanon 24
13-12-2024 | 11:55
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، بحضور أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، النائب وائل أبو فاعور وقاضي المذهب الشيخ غاندي مكارم، حيث جرى البحث بعدد من الشؤون والمستجدات العامة.
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