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لبنان

الجميّل: لمنح تعويضات عادلة للمعتقلين اللبنانيين في السجون السوريّة

Lebanon 24
13-12-2024 | 12:44
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إستقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقرّه في بكفيا، وفداً من جمعيّة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية برئاسة علي أبو دهن ضم ريمون سويدان وجوزف هليط، وبحث معهم قضية المعتقلين في السجون السورية والإجراءات الواجب إتخاذها لكشف مصيرهم بعد سقوط نظام الاسد.  
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وحضر اللقاء أعضاء المكتب السياسي المحامين منير الديك، جورج اسطفان وريتا بولس ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة المحامية لارا سعادة.

وشدد رئيس الكتائب على "ضرورة تجنيد كل الجهات المعنية لمعرفة مصير اللبنانيين الذين كانوا معتقلين في سوريا والتعاون المستمر للوصول في هذا الملف إلى خواتيمه".

كذلك، اطلع الوفد على المذكرة التي رفعها للحكومة اللبنانية لإتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لتقصّي الحقائق وكشف مصير المخفيين قسراً والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.

وأكد الجميّل "ضرورة منح تعويضات عادلة للمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ولذوي الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب، أسوةً بالتعويضات التي نالها المحررون من السجون الإسرائيلية".
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