الجميّل: لمنح تعويضات عادلة للمعتقلين اللبنانيين في السجون السوريّة

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وحضر اللقاء أعضاء المكتب السياسي المحامين منير الديك، جورج اسطفان وريتا بولس ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة المحامية لارا سعادة.وشدد رئيس الكتائب على "ضرورة تجنيد كل الجهات المعنية لمعرفة مصير اللبنانيين الذين كانوا معتقلين في سوريا والتعاون المستمر للوصول في هذا الملف إلى خواتيمه".كذلك، اطلع الوفد على المذكرة التي رفعها للحكومة اللبنانية لإتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لتقصّي الحقائق وكشف مصير المخفيين قسراً والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.وأكد الجميّل "ضرورة منح تعويضات عادلة للمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ولذوي الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب، أسوةً بالتعويضات التي نالها المحررون من السجون الإسرائيلية".