دخل الى حرم "كهرباء زحلة" شاهرًا قنبلة يدوية... هذا ما كُشف عنه بعد توقيفه

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان مساء اليوم، توقيف المدعو "خ. ن." في بلدة بر الياس.وجاء في البيان: "أقدم أحد الأشخاص بتاريخ سابق على الدخول الى حرم شركة كهرباء زحلة شاهرًا قنبلة يدوية، وأعلن أنها منزوعة عتلة الأمان، ما شكل تهديدًا على السلامة العامة والأرواح، ومن ثم فرّ الى جهة مجهولة وتوارى عن الأنظار. وقد أثار هذا التصرف حالة من الذعر بين المواطنين، وبخاصة بعد انتشار الخبر في المدينة.بتاريخ 12-12-2024، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية الى تحديد هويته وتمكنت من توقيفه في بلدة بر الياس، ويدعى: خ. ن. (مواليد عام 1989، لبناني) وقد تبيّن انه من أصحاب السوابق بجرائم: أسلحة وشهر السلاح والضرب والايذاء والتهجم".وتابع البيان: "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه مدعيًا بأن القنبلة اليدوية التي كانت بحوزته هي عبارة عن "ولاعة سجائر". أودع الموقوف القضاء المختص بناء على اشارته".