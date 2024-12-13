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لبنان

مسلحون يتركون موقعهم في البقاع.. لمن ينتمي هؤلاء؟

Lebanon 24
13-12-2024 | 13:29
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ مسلحين فلسطينيين تابعين للقيادة العامة، أخلوا الموقع العسكريَّ العائد لهم عند الحدود اللبنانية - السورية في خراج بلدة حلوة - قضاء راشيا.
 
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع تقدم إسرائيليّ في جبل الشيخ من الجانب السوري، حيث احتل العدو الإسرائيلي سلسلة من النقاط هناك.
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ومساء، أعلن جيش العدو أنَّ "قوات اللواء 474 على الجبهة الأمامية وفي الجبهة الداخلية، تواصل التوغل داخل الأراضي السورية وبمحاذاة الحدود".
 
وذكر في بيان أنه "خلال عمليات التمشيط عثرت قوات المظليين التي تعمل تحت قيادة اللواء 474 على وسائل قتالية منها صواريخ مضادة للدروع وقطع سلاح وسترات وأنواع ذخيرة وغير ذلك من العتاد العسكري".
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