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لبنان
الجيش يتحرّك.. اشتباكات عنيفة في وادي خالد!
Lebanon 24
13-12-2024
|
13:48
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ذكرت المعلومات أنَّ قوة من الجيش اللبناني اتجهت إلى الحدود مع سوريا وتحديداً في منطقة وادي خالد، مساء اليوم الجمعة.
وأشارت المصادر إلى أن المنطقة المذكورة تشهد اشتباكات بين المهربين على جانبي الحدود، ما أدى إلى مقتل طفلٍ بالرصاص الطائش.
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