"لقاء ممتاز".. تفاصيل اجتماع وفيق صفا وقائد الجيش

ذكرت قناة "المنار" أنّ رئيس وحدة التنسيق والإرتباط في "حزب الله" وفيق صفا التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة.

وذكرت القناة أن اللقاء بين صفا وعون كان "ممتازاً"، وأكد على استمرار العلاقة بين الجيش والمقاومة في مسارها الصحيح لما فيه مصلحة الوطن.

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وأوضحت القناة أنه تم الاتفاق بين صفا وعون على البقاء على أعلى درجات التنسيق من أجل تحقيق ما يتعلق بهما لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701 في جنوب لبنان.

بدورها، قالت قناة "الجديد" إن اللقاء بين صفا وعون عُقد يوم 4 كانون الأول الجاري، بحضور مُستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري أحمد البعلبكي، مشيرة إلى أن اللقاء كان "ودياً".

وأشارت القناة إلى أنَّ النقاش كان هادئاً وفيه تأكيد على الالتزام بتطبيق القرار 1701 وتعبير عن أن "حزب الله" جاهز لما هو مطلوبٌ منه.

وذكرت مصادر "الجديد" أن الإجتماع كان عادياً وتنسيقياً ولن ينقطع.