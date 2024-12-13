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لبنان

ريزا بعد لقائه وزير الزراعة: اجتماع موسع الأسبوع المقبل لتأمين الدعم للقطاع الزراعي

Lebanon 24
13-12-2024 | 13:46
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إستقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن، اليوم الجمعة، في مكتبه المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، على رأس وفد، للبحث في آثار العدوان على القطاع الزراعي والأمن الغذائي الوطني. 
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وخلال اللقاء، شرح الحاج حسن "خطة وزارة الزراعة لمسح الأضرار بالشراكة مع WFP وUNDP وFAO".

ولفت  إلى "حجم الأضرار التي ألحقت في القطاع الزراعي".

بدوره، تحدث ريزا عن "عمق التنسيق مع وزارة الزراعة"، مثنيا على "دور الوزير الحاج حسن في هذا الإطار".

وأكد أن "الأسبوع المقبل سيعقد اجتماع موسع بين المنظمات الدولية والوزارة لتحديد الأولويات في ما خص رفع الأضرار وتأمين الدعم للقطاع الزراعي". (الوكالة الوطنية) 
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