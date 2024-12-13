بالأرقام.. هذا جديد حوادث "إطلاق النار" في لبنان

حصل "لبنان24" على بيانات توثق تراجع حوادث إطلاق النار والموقوفين فيها في لبنان خلال العام 2024 وذلك مقارنة مع الأعوام السابقة.

وأظهرت البيانات أنه خلال العام 2021، كان عدد حوادث إطلاق النار 3825 فيما كان عدد الموقوفين 641 شخصاً.

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أما في العام 2022، فقد جرى تسجيل 4730 حادثة إطلاق النار فيما بلغ عدد الموقوفين 821 شخصاً.

وفي العام 2023، بلغ عدد الحوادث 5398 بينما كان عدد الموقوفين 596، بينما في العام 2024 كان عدد حوادث إطلاق النار 4181 في حين كان عدد الموقوفين 461.

وأشارت البيانات إلى أن 2260 حادثة إطلاق نار حصلت بسبب إشكالات، في حين أن 449 منها كان بسبب الابتهاج في حين أن 99 منها كان "ترحيباً"، فيما 29 منها كان لأسباب أمنية.