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لبنان
دفعات مالية جديدة من "حزب الله" للمتضررين
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-12-2024
|
01:45
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كشفت المعلومات أن عائلات كثيرة من المتضررين جرّاء الحرب الإسرائيلية تلقت أموالاً من "حزب الله" لقاء إعادة الإعمار وذلك خلال اليومين الماضيين.
وذكرت المصادر أن الحزب ما زال يواصل عمليات الكشف الميداني في مختلف المناطق، مشيرة إلى أنَّ الفواتير التي يجري تقديمها من قبل المواطنين تخضع للتدقيق شرط أن يتم الكشف لاحقاً على الأماكن التي تم إصلاحها والمدرجة ضمن الفواتير .
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وتفيد المعلومات ان حزب الله بدأ توزيع مبلغ 14 الف دولار على جميع أصحاب الشقق المدمرة كبدل إيجار سنوي والمقدرة ب 14500 شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وبلغ حجم الابنية المدمرة كليا 400 مبنى، وبدا الدفع لاصحاب الشقق المتضررة ايضا، على ان يبدأ الدفع قريبا لاصحاب المشاريع الصناعية والتجارية والسياحية، ووصلت قيمة الأموال المدفوعة الى 80 مليون دولار.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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