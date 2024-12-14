مسؤول اميركي منزعج "مفتكرنا منشتغل عندو"

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سمعت احد الشخصيات ممن التقوا مسؤولا اميركيا كانت له اطلالات لبنانية مهمة، ان احد رؤساء الاحزاب عبّر امامه بصراحة ان جهود وقف النار قضت على امل الفرصة الاخيرة للضغط على حزب الله ونزع سلاحه".ونقلت الشخصية عن المسؤول الاميركي تعليقاً ساخراً مفاده: "هل يعتقد هو وغيره من القيادات ان الاميركي بيشتغل عندن؟"