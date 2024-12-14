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لبنان

مسؤول اميركي منزعج "مفتكرنا منشتغل عندو"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-12-2024 | 02:15
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سمعت احد الشخصيات ممن التقوا مسؤولا اميركيا كانت له اطلالات لبنانية مهمة، ان احد رؤساء الاحزاب عبّر امامه بصراحة ان جهود وقف النار قضت على امل الفرصة الاخيرة للضغط على حزب الله ونزع سلاحه".
ونقلت الشخصية عن المسؤول الاميركي تعليقاً ساخراً مفاده: "هل يعتقد هو وغيره من القيادات ان الاميركي بيشتغل عندن؟"
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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