بو حبيب توجه إلى الأردن للمشاركة بإجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا

غادر وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب الى مدينة العقبة الأردنية للمشاركة في إجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا المؤلفة من وزراء خارجية السعودية، مصر، العراق، الاردن، ولبنان. كما سيشارك في الاجتماع اطراف عربية ودولية مهتمة بالشأن السوري.

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