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لبنان

المكاري: لبنان ليس بعيدا من الثورة التكنولوجية العالمية

Lebanon 24
14-12-2024 | 02:40
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شارك وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري،  في مؤتمر  "ستراتكوم" في اسطنبول، والذي نظم على يومين بدعوة من الرئاسة التركية، وبحضور عدد من وزراء  الإعلام وصنّاع القرار في تركيا والعالم.
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وشارك المكاري في جلسة حوارية مع عدد من وزراء الإعلام حول العالم، ورأى أن "سوء استخدام الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى نتائج كارثية ومدمرة"، مشيرا إلى أن "لبنان ليس بعيداً من الثورة التكنولوجية العالمية، والتعويل كبير على فئة الشباب والقطاع الخاص الذي هو متقدم".

ولفت إلى أن "قطاع الاعلام في لبنان يواكب بشكل ملحوظ ثورة التكنولوجيا، والقطاع التعليمي منخرط بدوره إلى أقصى حد"، في حين اعتبر أن "لدى القطاع الرسمي الكثير ليقوم به في هذا الإطار".

وكان شارك في افتتاح المؤتمر  نائب الرئيس التركي جودت يلمز، ومسؤول الإعلام في الرئاسة التركيّة فخرالدين ألتون.
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