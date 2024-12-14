مجدداً.. طائرات لبنان تُحلق فوق سوريا

أكدت مصادر مسؤولة في مطار رفيق الحريري الدولي لـ"لبنان24" أنَّ الطائرات اللبنانية التابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" عادت لتمرّ في الأجواء السورية باتجاه العراق، وذلك بعد توقف الملاحة هناك إثر الأحداث التي حصلت وتحديداً بعد إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الأحد الماضي.

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وقالت المصادر إنَّ الأجواء السورية باتت متاحة لحركة الطائرات منذ يومين، وبالتالي فإن الرحلات مستقرة ومستمرة ولا إشكالات تُذكر.

وكانت وزارة النقل في الحكومة الإنتقالية السورية أعلنت أنه سيتم فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران.

وأضافت الوزارة أن السلطات تعمل حالياً على تجهيز المطارات المدنية لاستقبال وإقلاع الطائرات.