على هامش مؤتمر "ستراتكوم".. المكاري التقى مسؤولين أتراكاً وبحث في مصير سمير كساب بعد التغييرات في سوريا

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عقد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، لقاء ثنائيا مع مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، بحيث تباحثا في العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا وسبل تطويرها، وناقشا بعض الملفات الحساسة التي تخصّ البلدين والمنطقة.وكان الوزير المكاري بحث مع مسؤولين أتراك رفيعي المستوى، في ملف المصور الصحافي المفقود سمير كسّاب، بحيث وُعد بمتابعة حثيثة وجدية لقضيته بعد التغييرات الميدانيّة على الساحة السورية.وعلى هامش مؤتمر "ستراتكوم" الذي يعقد في اسطنبول، التقى الوزير المكاري نظيره الصربي ديجان ريستيك، وتلقى دعوة منه إلى زيارة صربيا والعمل على تفعيل العلاقات المشتركة بين البلدين. والتقى المكاري وزير الإرث والثقافة والإعلام في باكستان عطاء الله طرار.وعلى هامش مؤتمر "ستراتكوم"، التقى المكاري مسؤول قنوات Euronews بيدرو فارغاس دافيد، وتباحثا في تعاون إعلامي محتمل.