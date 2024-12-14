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لبنان

"إنماء طرابلس والميناء" نوهت بمواقف ميقاتي في الفاتيكان

Lebanon 24
14-12-2024 | 04:41
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نوه رئيس "جمعية إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب في بيان، بزيارة الرئيس نجيب ميقاتي للفاتيكان وتأكيده أمام البابا فرنسيس "التمسك بالعيش الواحد والمشترك في لبنان وبدور لبنان الرسالة في المنطقة وبالوجود المسيحي الذي اعتبره ضمانة لوحدة لبنان أرضاً وشعباً".
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ورأى في كلام ميقاتي "مواقف رجل دولة بكل ما للكلمة من معنى، ملتزم بالحفاظ على استقرار لبنان وتوازنه الطائفي واستحقاقاته الدستورية"، متمنياً أن "يلاقيه جميع الأفرقاء السياسيين لترجمة هذه الإرادة بانتخاب رئيس للجمهورية يكون بداية انطلاق نهوض لبنان وازدهاره".
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