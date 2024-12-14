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لبنان

زرع 80 دونما ببذور قمح طري بالتعاون بين مصلحة الليطاني ووزارة الزراعة

Lebanon 24
14-12-2024 | 05:07
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باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشراكة المجتمع المحلي، في اطار التعاون بين المصلحة ووزارة الزراعة، بزراعة مساحات من الاراضي الزراعية تقدر بحوالي ٨٠ دونما ببذور القمح الطري الذي جرى إكثاره من الوزارة، وستجري اعمال الزراعة والتصرف بالإنتاج وفقا لبنود الاتفاقية الموقعة بين المصلحة ووزارة الزراعة.
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