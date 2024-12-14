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لبنان

سجن سريّ تحت فندق... العثور على ملفات لمعتقلين لبنانيين في سوريا

Lebanon 24
14-12-2024 | 05:27
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قال رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم نزار زكا "نتوقع أن نظام بشار الأسد أخفى الأميركي أوستن تايس ليُفاوض عليه لاحقاً".
 
 
وأضاف زكا لـ"الحرة": "نقوم بعمليات بحث عن الرهينة الأميركي أوستن تايس في مواقع مختلفة".
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وكشف أنّه "خلال جمع ملفات عن تايس، وجدنا ملفات للبنانيين وسوريين اعتقلوا في سوريا".
 
 
وتابع زكا: "وجدنا سجوناً سريّة كثيرة منها واحد تحت فندق في العاصمة السورية دمشق".
 
 
 
 

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