سجن سريّ تحت فندق... العثور على ملفات لمعتقلين لبنانيين في سوريا

قال رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم نزار زكا "نتوقع أن نظام بشار الأسد أخفى الأميركي أوستن تايس ليُفاوض عليه لاحقاً".

وأضاف زكا لـ"الحرة": "نقوم بعمليات بحث عن الرهينة الأميركي أوستن تايس في مواقع مختلفة".

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