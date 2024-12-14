إصابة مواطن جراء انفجار لغم في وادي خالد

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة مواطن من منطقة وادي خالد، جراء انفجار لغم أرضيّ عند الحدود مع سوريا.

وعمل عناصر من الصليب الأحمر اللبناني على إسعاف المواطن المُصاب ونقله الى المستشفى.