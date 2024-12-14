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لبنان
إصابة مواطن جراء انفجار لغم في وادي خالد
Lebanon 24
14-12-2024
|
05:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة مواطن من منطقة وادي خالد، جراء انفجار لغم أرضيّ عند الحدود مع سوريا.
وعمل عناصر من الصليب الأحمر اللبناني على إسعاف المواطن المُصاب ونقله الى المستشفى.
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