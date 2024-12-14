Advertisement

لبنان

إصابة مواطن جراء انفجار لغم في وادي خالد

Lebanon 24
14-12-2024 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1292586-638697763056762285.jpg
Doc-P-1292586-638697763056762285.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة مواطن من منطقة وادي خالد، جراء انفجار لغم أرضيّ عند الحدود مع سوريا.
 
 
وعمل عناصر من الصليب الأحمر اللبناني على إسعاف المواطن المُصاب ونقله الى المستشفى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انفجارات عنيفة.. قصف إسرائيلي يطال دمشق
lebanon 24
14/12/2024 17:22:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب انفجار قاروة غاز.. انهيار سقف منزل في طرابلس ووفاة سيدة (فيديو)
lebanon 24
14/12/2024 17:22:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سُمِعَ انفجار قويّ... نيزك سقط في أميركا وفيديو وثّق اللحظة
lebanon 24
14/12/2024 17:22:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع دوي انفجار في العاصمة السورية (العربية)
lebanon 24
14/12/2024 17:22:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لغم

انفجار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:20 | 2024-12-14
10:10 | 2024-12-14
10:08 | 2024-12-14
09:45 | 2024-12-14
09:40 | 2024-12-14
09:32 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24