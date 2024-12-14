وفد من الجيش تفقد الأشغال في الخيام

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تفقد قائد فوج الأشغال في الجيش اللبناني العميد الركن يوسف حيدر ورئيس القسم الثالث للعمليات في اللواء السابع العميد جوزيف مزرعاني، بلدة الخيام للاطلاع على الاشغال التي تنفذ في البلدة وفتح الطرق الاساسية والفرعية تمهيدا لعودة سكانها، بحيث تستمر جرافات الجيش اللبناني اليوم بفتح الطرق في محيط المعتقل ومطل الجبل.