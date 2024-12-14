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لبنان

مواطن حاول إحراق نفسه

Lebanon 24
14-12-2024 | 05:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ أحد المواطنين حاول سكب البنزين على نفسه في منطقة التل - طرابلس، إحتجاجاً على إزالة بسطة عائدة له.

وتدخّل على الفور مواطنون في المحلة، ومنعوا الشاب من إحراق نفسه.
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طرابلس

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