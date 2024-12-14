للمتوجهين إلى جونية... إليكم ما ستشهده المدينة يوم غدّ

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



Advertisement لذلك تتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية: ستقيم صباح الغد 15/12/2024 جمعية بيروت ماراتون "سباق الميلاد المجيد" لمسافة /5/ كلم (تنافسي) و/3/ كلم (للمرح) وذلك في مدينة جونيه علماً ان نقطة الإنطلاق والوصول هي مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي،لذلك تتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

- إقفال المفارق الواقعة ضمن مسافة السباق على المسلكين من مجمع فؤاد شهاب الرياضي حتى نادي الضباط (الطريق البحرية) اعتباراً من الساعة 5,30 لغاية الساعة 9,30 من التاريخ المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.