العلامة عبدالله: تحصين لبنان بانتخاب رئيس

Advertisement

اعتبر مفتي صور وجبل عامل العلامة الشيخ حسن عبدالله أن "لبنان أمام مرحلة أصعب من الظروف الصعبة التي مرت علينا وهذه المرحلة تحتاج الى تحصين الوطن بانتخاب رئيس للجمهورية وبغيرها من الاستحقاقات الدستورية التي نحتاجها لكي ننعم بشيء من الاستقرار الداخلي" .كلامه جاء خلال استقباله وفودا روحية وأهلية في دار الافتاء الجعفري في صور بحضور عدد من اعضاء قيادة اقليم حركة "أمل" في جبل عامل ومدير "مجمع الخضرا" الديني الشيخ علي عبدالله ووفد من علماء مخيم الرشيدية وبلدة كوثرية الرز وجمال صفي الدين.وقال: "نحن نعي خطورة المرحلة المقبلة وما يبيت لهذا البلد، لذا يجب تضافر كل الجهود والترفع عن المصالح الانية الضيقة والانطلاق الى رحاب الوطن بالتكافل والتضامن والتعايش مع المكون اللبناني كافة".وشدد على "رؤية الرئيس نبيه بري للخروج من المأزق الذي نعيش وان تكون مدرسة الإمام القائد السيد موسى الصدر الاساس في معالجتنا لمشكلاتنا وعلاقتنا المحلية والخارجية". ودعا الى "الاسراع في معالجة مشكلات الناس ومساعدتهم للخروج من اضرار العدوان عبر دفع التعويضات لان الخسائر كبيرة جدا في المباني والأرزاق".