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لبنان

هذا ما تشهده أجواء الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
14-12-2024 | 07:00
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تُحلّق طائرات مسيّرة إسرائيليّة في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، على علو منخفض.
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