14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مُواطن فُقِدَ في الجنوب... هل اعتقلته إسرائيل؟
Lebanon 24
14-12-2024
|
07:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن فقدان الإتّصال بالمواطن عبدو عبد العال في محلة المجيدية، أثناء قيامه برعي قطيع من الماشية.
ورجّحت المعلومات أنّ جنود العدوّ الإسرائيلي اقتادوه إلى داخل الأراضي المحتلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ريزا بعد لقائه وزير الزراعة: اجتماع موسع الأسبوع المقبل لتأمين الدعم للقطاع الزراعي
Lebanon 24
ريزا بعد لقائه وزير الزراعة: اجتماع موسع الأسبوع المقبل لتأمين الدعم للقطاع الزراعي
14/12/2024 21:28:41
14/12/2024 21:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الأب الراعي: لا مجال لليوم الآتي من دون مراجعة نقدية وطنيا وعلى مستوى حزب الله
Lebanon 24
الأب الراعي: لا مجال لليوم الآتي من دون مراجعة نقدية وطنيا وعلى مستوى حزب الله
14/12/2024 21:28:41
14/12/2024 21:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يستقبل في هذه الاثناء وزير الطاقة والمياه وليد فياض في بكركي
Lebanon 24
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يستقبل في هذه الاثناء وزير الطاقة والمياه وليد فياض في بكركي
14/12/2024 21:28:41
14/12/2024 21:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: سيكون للبنان رئيس في 9 كانون الثاني
Lebanon 24
الراعي: سيكون للبنان رئيس في 9 كانون الثاني
14/12/2024 21:28:41
14/12/2024 21:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
المجيدية
راعي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استشهد... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة الخردلي"
Lebanon 24
استشهد... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة الخردلي"
07:52 | 2024-12-14
14/12/2024 07:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده "حزب الله" بعد سقوط الأسد.. صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هذا ما سيشهده "حزب الله" بعد سقوط الأسد.. صحيفة إسرائيلية تعلن
15:00 | 2024-12-13
13/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل في غيبوبة ومُنعت عنه الزيارات.. هذه آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان الشهير (صورة)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة ومُنعت عنه الزيارات.. هذه آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان الشهير (صورة)
00:29 | 2024-12-14
14/12/2024 12:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مبنى الـ MTV.. ومعاودة بثّ البرامج تدريجيا
Lebanon 24
السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مبنى الـ MTV.. ومعاودة بثّ البرامج تدريجيا
04:00 | 2024-12-14
14/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة شقة صغيرة كشفت أفعال "نظام الأسد".. معلومات مثيرة
Lebanon 24
قصّة شقة صغيرة كشفت أفعال "نظام الأسد".. معلومات مثيرة
16:00 | 2024-12-13
13/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:12 | 2024-12-14
السفير السعودي غادر لبنان.. ما السبب؟
13:53 | 2024-12-14
حادث مروّع بين حافلة للجيش و "فان للركاب".. فيديو يرصد المشهد
13:30 | 2024-12-14
كيف سيؤثر سقوط الأسد على عملية إعادة الإعمار في لبنان؟
13:00 | 2024-12-14
"جواسيس" يديرون تطبيقاً شهيراً في لبنان.. المفاجأة كبيرة!
12:30 | 2024-12-14
مطلوبون في قبضة الجيش.. هذه التهم موجّهة إليهم
12:27 | 2024-12-14
ميقاتي التقى ميلوني في روما: نشكر إيطاليا على دعمها المستمر للبنان
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
14/12/2024 21:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
14/12/2024 21:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
14/12/2024 21:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24