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لبنان

مُواطن فُقِدَ في الجنوب... هل اعتقلته إسرائيل؟

Lebanon 24
14-12-2024 | 07:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن فقدان الإتّصال بالمواطن عبدو عبد العال في محلة المجيدية، أثناء قيامه برعي قطيع من الماشية.
 
 
ورجّحت المعلومات أنّ جنود العدوّ الإسرائيلي اقتادوه إلى داخل الأراضي المحتلة.
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