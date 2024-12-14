ميقاتي التقى البطريرك ميناسيان في روما: الطوائف الارمنية اثبتت انها في صلب النسيج اللبناني

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لبّى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الى لقاء في المقر البطريركي في روما.وتم خلال الزيارة البحث في الوضع الراهن في لبنان والمنطقة وتأثير التطورات الاخيرة في المنطقة، ونتائج لقاء رئيس الحكومة مع قداسة البابا فرنسيس امس.وفي خلال الزيارة أشاد رئيس الحكومة بالدور الوطني الجامع الذي يقوم به البطريرك ميناسيان وبالتقارب بين مختلف القيادات الروحية.وقال: إن الطوائف الارمنية اثبتت على الدوام انها في صلب النسيج اللبناني ولها حضور فاعل على الصعد كافة.واعقب اللقاء مأدبة غداء تكريمية.