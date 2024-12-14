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لبنان
كلمة للشيخ نعيم قاسم عند الساعة السادسة مساء
Lebanon 24
14-12-2024
|
08:57
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أعلنت العلاقات الإعلامية في "حزب الله " ان الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم سيُلقي كلمتة اليوم، عند الساعة السادسة مساء.
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