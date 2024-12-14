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لبنان

كلمة للشيخ نعيم قاسم عند الساعة السادسة مساء

Lebanon 24
14-12-2024 | 08:57
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أعلنت العلاقات الإعلامية في "حزب الله " ان الامين العام  للحزب الشيخ نعيم قاسم سيُلقي كلمتة اليوم، عند الساعة السادسة مساء.
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بدء كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
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14/12/2024 21:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم
lebanon 24
14/12/2024 21:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة السادسة من مساء اليوم
lebanon 24
14/12/2024 21:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذا الموعد.. كلمة لأمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
lebanon 24
14/12/2024 21:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24

نعيم قاسم

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