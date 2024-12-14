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لبنان

جنبلاط اتّصل بـ"الجولاني"... وهذا ما دار بينهما

Lebanon 24
14-12-2024 | 09:10
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أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً بقائد إدارة العمليات العسكرية السورية أحمد الشرع "الجولاني"، مهنئاً إياه والشعب والسوري بالانتصار على نظام القمع وحصوله على حريته بعد ٥٤ عاماً من الطغيان. 
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وشدد جنبلاط والشرع على وحدة سورية بكافة مناطقها ورفض كل مشاريع التقسيم والعمل على بناء سورية الجديدة الموحّدة، وإعادة بناء دولة حاضنة لجميع أبنائها كما اتفقا على اللقاء قريباً في دمشق.

واعتبر الشرع أن جنبلاط دفع ثمناً كبيراً بسبب ظلم النظام السوري، بدءا من استشهاد كمال جنبلاط، وكان نصيراً دائماً لثورة الشعب السوري منذ اللحظة الأولى.
 
 
وفي سياق منفصل، استقبل جنبلاط في كليمنصو، النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي دارين لحود على رأس وفد، بحضور النائبين وائل أبو فاعور وراجي السعد، ونائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي زاهر رعد.

وكان خلال اللقاء عرضٌ لمختلف المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
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