Advertisement

لبنان

الجميّل: لبنان أمام فرصة تاريخية لبناء دولة حقيقية

Lebanon 24
14-12-2024 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1292697-638697937015533308.jpg
Doc-P-1292697-638697937015533308.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، في مقرّه في بكفيا، النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي دارين لحود على رأس وفد، وجرى البحث في آخر المستجدّات على الساحة المحلّية والإقليميّة.
Advertisement

حضر اللقاء النائب الياس حنكش، عضو المكتب السياسي الدكتور زينة حبيقة، مستشار رئيس الحزب للشؤون الخارجية الدكتور ميشال أبو عبد الله ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله.

وأكّد رئيس الكتائب لضيفه أن "لبنان أمام فرصة تاريخيّة ليس فقط من أجل انتخاب رئيس للجمهوريّة بل لمصالحة اللبنانيين وبناء الثقة فيما بينهم والغوص في عمق المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة، إن في النظام السياسي أو في الحوكمة السليمة والانتقال إلى بناء دولة حقيقيّة على أسس متينة مبنية على المساواة والشراكة واحترام القوانين والقرارات الدوليّة لاستعادة الثقة الخارجيّة لتجنب إعادة أخطاء الماضي".

وشدّد الجميّل على "أهميّة استمرار دعم الإدارة الأميركية للجيش اللبناني والجهود التي بُذِلت لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان". كما أكد أهمية الدّور الذي سيلعبه الجيش من أجل حصر السلاح بيد الشرعية وعلى كامل الأراضي اللبنانيّة.

لحود

من جهته، قال لحود: "لبنان اليوم أمام مفترق طرق، والولايات المتحدة ملتزمة مساعدته لاستعادة عافيته، خصوصا لناحية دعم الجيش اللبناني وحفظ الأمن في الجنوب، وأيضا المساعدة من ناحية الأمن الاجتماعي". 

أضاف:" كان لدي اتصالات مع الإدارة الأميركية الجديدة ومع السيد مسعد بولس لتأمين انتقال سلس، وأكدنا أولوية صمود وقف إطلاق النار ومن ثمة مساندة لبنان ليكون في أفضل موقع للمستقبل، وأنا سعيد أني جزء من هذا المسار. اجتماعنا اليوم كان مثمرا وتطرقنا أيضا إلى جلسة التاسع من كانون الثاني وكيفية مساعدة الولايات المتحدة في هذا الإطار".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-12-14
16:51 | 2024-12-14
16:24 | 2024-12-14
15:30 | 2024-12-14
14:58 | 2024-12-14
14:51 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24