بيرم: نُؤكّد التمسّك بخيار المقاومة ونهج الشهداء

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نظم "حزب الله" احتفالا تكريمياً لشهداء "معركة أولي البأس" في مدينة النبطية، في النادي الحسيني، بحضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في "حزب الله" علي ضعون، إمام مدينة النبطية العلامة الشيخ عبد الحسين صادق، فاعليات، عوائل الشهداء وحشد من اهالي المنطقة.وأكد الوزير بيرم في كلمة القاها "التمسّك بخيار المقاومة ونهج الشهداء".وقال:" نصنَع وطناً مقتدراً بمقاومةٍ عزيزةٍ منعت أن يلتهمها الذئب كلقمة سائغة، فكانت شوكة في عُنُقه ووقفت عزيزة، ونصنع مواطنية لكلّ أبناء الوطن لأننا رسالة حضارية".وختم بيرم:" نحن أبناء مدرسة كربلاء، ماضون وثابتون على هذا النهج، مهما بلغت التضحيات".واختتم الاحتفال التكريميّ بمجلس عزاءٍ حسينيّ عن أرواح الشهداء.