Advertisement

لبنان

بيرم: نُؤكّد التمسّك بخيار المقاومة ونهج الشهداء

Lebanon 24
14-12-2024 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1292710-638697948181881417.jpg
Doc-P-1292710-638697948181881417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظم "حزب الله" احتفالا تكريمياً لشهداء "معركة أولي البأس" في مدينة النبطية، في النادي الحسيني، بحضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في "حزب الله" علي ضعون، إمام مدينة النبطية العلامة الشيخ عبد الحسين صادق، فاعليات، عوائل الشهداء وحشد من اهالي المنطقة.
Advertisement

وأكد الوزير بيرم في كلمة القاها "التمسّك بخيار المقاومة ونهج الشهداء".

وقال:" نصنَع وطناً مقتدراً بمقاومةٍ عزيزةٍ منعت أن يلتهمها الذئب كلقمة سائغة، فكانت شوكة في عُنُقه ووقفت عزيزة، ونصنع مواطنية لكلّ أبناء الوطن لأننا رسالة حضارية".

وختم بيرم:" نحن أبناء مدرسة كربلاء، ماضون وثابتون على هذا النهج، مهما بلغت التضحيات". 

واختتم الاحتفال التكريميّ بمجلس عزاءٍ حسينيّ عن أرواح الشهداء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-12-14
16:51 | 2024-12-14
16:24 | 2024-12-14
15:30 | 2024-12-14
14:58 | 2024-12-14
14:51 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24