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لبنان

ميقاتي التقى ميلوني في روما: نشكر إيطاليا على دعمها المستمر للبنان

Lebanon 24
14-12-2024 | 12:27
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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محادثات رسمية مع رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني مساء اليوم في مقر رئاسة الحكومة الايطالية في روما.
 
وكان الرئيس ميقاتي وصل الى المقر عصراً حيث استقبلته نظيرته الإيطالية عند المدخل الرئيسي واقيمت له مراسم الاستقبال الرسمية.
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وإثر ذلك، عقد اجتماع بين رئيسي حكومتي البلدين، شارك فيه عن الجانب الايطالي المستشار العسكري لميلوني الجنرال فرانكو فديريتشي  والمستشار الديبلوماسي السفير فابريسيو سادجيو.
 
 
كذلك، شارك عن الجانب اللبناني سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر، والمستشار زياد ميقاتي.
 
في خلال الاجتماع، تم عرض العلاقات التاريخية بين لبنان وايطاليا، حيث شكر الرئيس ميقاتي رئيسة وزراء ايطاليا على دعمها المستمر للبنان ولا سيما موقفها الداعم للجهود الرامية لوقف اطلاق النار، كما شكر ايطاليا على دعم الجيش.
 
 
وعبّر ميقاتي عن امتنانه للمشاركة الفاعلة لايطاليا ضمن قوات اليونيفيل، ودعم استمرارها في مهامها.
 
بدورها، شكرت رئيسة حكومة ايطاليا الرئيس ميقاتي على العلاقات التي تربط ايطاليا ولبنان، مشددة على أنّ إيطاليا يعنيها أمن لبنان وسلامته وان يكون التفاهم على وقف إطلاق النار مقدمة لاستقرار دائم. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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