Advertisement

لبنان

في كليمنصو.. لقاء بين جنبلاط وارسلان

Lebanon 24
14-12-2024 | 12:06
A-
A+
Doc-P-1292783-638698001109121302.png
Doc-P-1292783-638698001109121302.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الرئيس وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان وجرى التداول بالمستجدات العامة.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط اتّصل بـ"الجولاني"... وهذا ما دار بينهما
lebanon 24
15/12/2024 01:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط يستقبل شيخ العقل في كليمنصو
lebanon 24
15/12/2024 01:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"أما وقد أشرقت شمس الحرية على سوريا".. نداء من جنبلاط إلى أهالي جرمانا
lebanon 24
15/12/2024 01:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كوادر ورواد "التقدمي" وضعوا زهورا على ضريح كمال جنبلاط في المختارة
lebanon 24
15/12/2024 01:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24

كليمونصو..

جنبلاط

وارسلان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-12-14
16:51 | 2024-12-14
16:24 | 2024-12-14
15:30 | 2024-12-14
14:58 | 2024-12-14
14:51 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24