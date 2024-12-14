أول تعليق للحلبي على قضية "مستودع الجامعة اللبنانية".. ماذا قال؟

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تابع وزير التربية والتعليم العالي في لبنان عباس الحلبي، ما تم نشره عن مستودع تحت أحد المباني المستأجرة التي تستخدمها الجامعة اللبنانية في منطقة الجناح، وأجرى اتصالات بكل من رئيس الجامعة والجهات المختصة، لافتا إلى أن هذا الأمر هو موضع تحقيق قضائي بإشراف النائب العام التمييزي، وأن القضاء الذي يحقق في القضية لن يتهاون في كشف ملابساتها .ودعا الوزير الحلبي المواطنين والمهتمين إلى عدم إطلاق الاخبار، حتى تظهر نتيجة التحقيق وتأخذ العدالة مجراها الطبيعي.