14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
انفجارات.. جيش العدو يدمر منازل في بلدتين بجنوب لبنان
Lebanon 24
14-12-2024
|
14:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن العدو الإسرائيلي قام، مساء اليوم السبت، بتفجير منازل بين بلدتي يارون ومارون الراس.
وسبق أن قامَ جيش العدو اليوم بعمليات تفجير ونسف في بلدة كفركلا الحدودية، فيما استهدف أيضاً سيارة على طريق الخردلي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير: خروقات إسرائيل تطال كل لبنان وهذا ما تخشاه بيروت
Lebanon 24
تقرير: خروقات إسرائيل تطال كل لبنان وهذا ما تخشاه بيروت
15/12/2024 01:18:20
15/12/2024 01:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلوني خلال لقائها ميقاتي: إيطاليا يعنيها أمن لبنان وسلامته ونأمل أن يكون التفاهم على وقف إطلاق النار مع إسرائيل مقدّمة لإستقرار دائم
Lebanon 24
ميلوني خلال لقائها ميقاتي: إيطاليا يعنيها أمن لبنان وسلامته ونأمل أن يكون التفاهم على وقف إطلاق النار مع إسرائيل مقدّمة لإستقرار دائم
15/12/2024 01:18:20
15/12/2024 01:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: نحن دعمنا سوريا لأنها في الموقع المعادي لإسرائيل وساهمت في تعزيز قدرات المقاومة عبر أراضيها للبنان وفلسطين
Lebanon 24
قاسم: نحن دعمنا سوريا لأنها في الموقع المعادي لإسرائيل وساهمت في تعزيز قدرات المقاومة عبر أراضيها للبنان وفلسطين
15/12/2024 01:18:20
15/12/2024 01:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: لو لم يصمد المقاومون عند الجبهة لوصلت إسرائيل إلى بيروت وبعدها لكان التوطين قد بدأ مع استيطان جنوب لبنان
Lebanon 24
قاسم: لو لم يصمد المقاومون عند الجبهة لوصلت إسرائيل إلى بيروت وبعدها لكان التوطين قد بدأ مع استيطان جنوب لبنان
15/12/2024 01:18:20
15/12/2024 01:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إسرائيل
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استشهد... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة الخردلي"
Lebanon 24
استشهد... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة الخردلي"
07:52 | 2024-12-14
14/12/2024 07:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل في غيبوبة ومُنعت عنه الزيارات.. هذه آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان الشهير (صورة)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة ومُنعت عنه الزيارات.. هذه آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان الشهير (صورة)
00:29 | 2024-12-14
14/12/2024 12:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مبنى الـ MTV.. ومعاودة بثّ البرامج تدريجيا
Lebanon 24
السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مبنى الـ MTV.. ومعاودة بثّ البرامج تدريجيا
04:00 | 2024-12-14
14/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سجن سريّ تحت فندق... العثور على ملفات لمعتقلين لبنانيين في سوريا
Lebanon 24
سجن سريّ تحت فندق... العثور على ملفات لمعتقلين لبنانيين في سوريا
05:27 | 2024-12-14
14/12/2024 05:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية: فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل في الرياض.. بدت كأنها نادين نسيب نجيم! (فيديو)
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية: فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل في الرياض.. بدت كأنها نادين نسيب نجيم! (فيديو)
03:22 | 2024-12-14
14/12/2024 03:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2024-12-14
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:51 | 2024-12-14
تقرير: خروقات إسرائيل تطال كل لبنان وهذا ما تخشاه بيروت
16:24 | 2024-12-14
مخزومي: المطلوب اليوم العمل على ضمان تطبيق القرار 1701
15:30 | 2024-12-14
هجوم لـ"حزب الله" يخيف إسرائيليين.. "المظلات" تثير الرعب!
14:58 | 2024-12-14
تقرير أميركي.. هذا مصير "حزب الله" بعد "إسقاط الأسد"
14:46 | 2024-12-14
عن جوزيف عون ولبنان.. هذا ما قاله الجولاني
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
15/12/2024 01:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
15/12/2024 01:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
15/12/2024 01:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24