Advertisement

لبنان

انفجارات.. جيش العدو يدمر منازل في بلدتين بجنوب لبنان

Lebanon 24
14-12-2024 | 14:51
A-
A+
Doc-P-1292843-638698102150029381.jpg
Doc-P-1292843-638698102150029381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن العدو الإسرائيلي قام، مساء اليوم السبت، بتفجير منازل بين بلدتي يارون ومارون الراس.
 
وسبق أن قامَ جيش العدو اليوم بعمليات تفجير ونسف في بلدة كفركلا الحدودية، فيما استهدف أيضاً سيارة على طريق الخردلي.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
تقرير: خروقات إسرائيل تطال كل لبنان وهذا ما تخشاه بيروت
lebanon 24
15/12/2024 01:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ميلوني خلال لقائها ميقاتي: إيطاليا يعنيها أمن لبنان وسلامته ونأمل أن يكون التفاهم على وقف إطلاق النار مع إسرائيل مقدّمة لإستقرار دائم
lebanon 24
15/12/2024 01:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: نحن دعمنا سوريا لأنها في الموقع المعادي لإسرائيل وساهمت في تعزيز قدرات المقاومة عبر أراضيها للبنان وفلسطين
lebanon 24
15/12/2024 01:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لو لم يصمد المقاومون عند الجبهة لوصلت إسرائيل إلى بيروت وبعدها لكان التوطين قد بدأ مع استيطان جنوب لبنان
lebanon 24
15/12/2024 01:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-12-14
16:51 | 2024-12-14
16:24 | 2024-12-14
15:30 | 2024-12-14
14:58 | 2024-12-14
14:46 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24