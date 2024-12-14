انفجارات.. جيش العدو يدمر منازل في بلدتين بجنوب لبنان

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن العدو الإسرائيلي قام، مساء اليوم السبت، بتفجير منازل بين بلدتي يارون ومارون الراس.



Advertisement وسبق أن قامَ جيش العدو اليوم بعمليات تفجير ونسف في بلدة كفركلا الحدودية، فيما استهدف أيضاً سيارة على طريق الخردلي.