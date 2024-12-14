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لبنان

عن جوزيف عون ولبنان.. هذا ما قاله الجولاني

Lebanon 24
14-12-2024 | 14:46
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قال قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، أنه "ليس لدينا خطط للتدخل في لبنان، واذا توافق اللبنانيون على قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية فسندعمه".

وأضاف خلال لقاء مع الصحافيين أنّه "ليس لدينا مشكلة مع لبنان بل العكس نحن لا نريد أن نتدخل ونضغط على هذا البلد كما حصل سابقاً".
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واعتبر أن "الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة البناء والاستقرار وليس للانجرار لنزاعات قد تؤدي لمزيد من الدمار". (النهار)

لبنان

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