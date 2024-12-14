عن جوزيف عون ولبنان.. هذا ما قاله الجولاني

Advertisement

قال قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، أنه "ليس لدينا خطط للتدخل في لبنان، واذا توافق اللبنانيون على قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية فسندعمه".وأضاف خلال لقاء مع الصحافيين أنّه "ليس لدينا مشكلة مع لبنان بل العكس نحن لا نريد أن نتدخل ونضغط على هذا البلد كما حصل سابقاً".واعتبر أن "الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة البناء والاستقرار وليس للانجرار لنزاعات قد تؤدي لمزيد من الدمار". (النهار)