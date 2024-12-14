محاولات تواصل لبنانية مع الإدارة السورية الجديدة

أكدت مصادر سورية واسعة الاطلاع، لـ"الشرق الأوسط"، بدء "محاولات تواصل من الجانب اللبناني مع القيادة السورية الجديدة"، وأوضحت أنَّ هذه المحاولات "تتمُّ على المستوى الحكومي بين البلدين بمبادرة من الجانب اللبناني"، فيما كانَ الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي"، وليد جنبلاط، أول من تواصل لبنانياً مع قائد "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع.

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وقالت المصادر إن مسؤولاً حكومياً لبنانياً بادر إلى طلب الاتصال برئيس الحكومة السورية المؤقتة محمد البشير، وإن ثمة مساعي لترتيب الاتصال المباشر "حين تسمح الظروف"، مشددةً على أنه "لا موانع تحول دون ذلك".