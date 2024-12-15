Advertisement

لبنان

لا تصعيد قبل "هذين الاستحقاقين"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-12-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1292904-638698472878421352.jpg
Doc-P-1292904-638698472878421352.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستمر اسرائيل بخرق قرار وقف اطلاق النار القائم بينها وبين "حزب الله" من دون ان يقوم "الحزب"بأي ردة فعل عسكرية جدية لمنع مثل هذه الخروق.
 
وبحسب مصادر مطلعة، فإنَّ الحزب ليس في وارد الرد أقله في المرحلة الحالية، ويعتبر أنَّ من مصلحته اظهار كيف تكون الأمور في حال انكفأت المقاومة عن القيام بدورها.
Advertisement
 
وتقول المصادر إنَّ الحزب ليس في وارد التصعيد قبل استحقاقين مهمّين: الاول هو انتهاء مهلة الستين يوماً في اتفاق وقف اطلاق النار لعدم ترك اي حجة لاسرائيل للعودة الى الحرب، والثاني هو وصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الابيض".
 
وفي سياق متصل، يقول مقرّبون من"حزب الله" انه يتعامل بشكل عملي على قاعدة ان الحرب انتهت ولن تشتعل مجددا وهذا أمر محسوم في ظل كل المعطيات والتحليلات والقراءة لديه، وهو يبلغ كل من يتواصل معه بهذا الجو.
 
وبحسب  المصادر، فإنَّ "الحزب يسعى بطبيعة الحال الى ترميم قدراته العسكرية وسيكون أمام مرحلة استقرار عسكرية وامنية طويلة في ظل نظرة اسرائيلية تقول بأن التهديد الجدي له انتهى خصوصاً في ما يتعلق بإقتحام الحدود، ولعل السعي الحثيث لاعادة المستوطنين دليل على هذا الأمر".
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:07 | 2024-12-15
05:30 | 2024-12-15
05:16 | 2024-12-15
05:09 | 2024-12-15
05:07 | 2024-12-15
05:04 | 2024-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24