بشأن الجيش.. ماذا قرّر "حزب الله"

بادرت أوساط إعلامية خلال الساعات الماضية إلى "التشويش" على أجواء الاجتماع الأخير الذي عُقدَ بين قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس وحدة التنسيق والإرتباط في "حزب الله" وفيق صفا.

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وبدأت التسريبات الإعلامية بشأن هذا اللقاءات تتوالى، إلا أن قراراً من الدوائر الداخلية الأساسية في الحزب دفع بقناة "المنار" للحديث عن اللقاء والرّد من خلال تسريب تفاصيل عنه، وهذا الأمر لا يحصل إلا نادراً خصوصاً حينما يتعلق الأمر باجتماعات صفا وعون.

ووفق المعلومات، فإنَّ "حزب الله" اتخذ سياسة إعلامية مباشرة وغير مباشرة تهدف لـ"توضيح" أي لغطٍ أو معلومة خاطئة قد تطاله أو تمسُّ بعلاقة الحزب مع الجيش بشكل خاص.

وبحسب المصادر، فإن الحزب يحرصُ على أن تكون كل الأخبار والمعطيات والتفاصيل المرتبطة بعلاقته مع الجيش "ممتازة إلى أقصى الدرجات"، وذلك بتوجيهات صادرة عن أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم.