Advertisement

لبنان

بشأن الجيش.. ماذا قرّر "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-12-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1292905-638698474110880639.jpg
Doc-P-1292905-638698474110880639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بادرت أوساط إعلامية خلال الساعات الماضية إلى "التشويش" على أجواء الاجتماع الأخير الذي عُقدَ بين قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس وحدة التنسيق والإرتباط في "حزب الله" وفيق صفا.
 
Advertisement
وبدأت التسريبات الإعلامية بشأن هذا اللقاءات تتوالى، إلا أن قراراً من الدوائر الداخلية الأساسية في الحزب دفع بقناة "المنار" للحديث عن اللقاء والرّد من خلال تسريب تفاصيل عنه، وهذا الأمر لا يحصل إلا نادراً خصوصاً حينما يتعلق الأمر باجتماعات صفا وعون.
 
ووفق المعلومات، فإنَّ "حزب الله" اتخذ سياسة إعلامية مباشرة وغير مباشرة تهدف لـ"توضيح" أي لغطٍ أو معلومة خاطئة قد تطاله أو تمسُّ بعلاقة الحزب مع الجيش بشكل خاص.
 
وبحسب المصادر، فإن الحزب يحرصُ على أن تكون كل الأخبار والمعطيات والتفاصيل المرتبطة بعلاقته مع الجيش "ممتازة إلى أقصى الدرجات"، وذلك بتوجيهات صادرة عن أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:07 | 2024-12-15
05:30 | 2024-12-15
05:16 | 2024-12-15
05:09 | 2024-12-15
05:07 | 2024-12-15
05:04 | 2024-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24