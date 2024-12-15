"لا أثر لهم".. لبنانيون اختفوا ولم يظهروا بعد!

تتلقى أطراف "يسارية" لبنانية طلبات بهدف التواصل مع جهات لبنانية مختلفة لجلاء تفاصيل تتعلق بمفقودين لبنانيين في سوريا لاسيما أن هناك أشخاصاً لم يُكشف مصيرهم بعد رغم مرور أسبوع على إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد واقتحام السجون السورية.

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وذكرت المعلومات أنَّ هناك مطالبات في أوساط عائلات لبنانية لـ"تحرّك الأحزاب اليسارية" على صعيد القضية المذكورة بأسرع وقتٍ ممكن كي "لا يموت الملف" باعتبار أن المواطنين المطلوب جلاء مصيرهم اختفوا منذ سنوات طويلة ولم يظهروا بعد حتى الآن، فيما لم تُكشف أي تفاصيل عنهم لغاية الساعة.