ماذا حصل على خط دمشق - بيروت؟

يعمد لبنانيون حالياً إلى الإنتقال على خط بيروت - دمشق بغية الاستقرار في سوريا لإعادة إدارة مصالحهم التجارية هناك إثر غياب دام لسنوات طويلة.

كذلك، تبين أن هناك متاجر وأماكن عائدة للبنانيين في دمشق، تم احتلالها من قبل جنود سوريين خلال الحرب حيث تم المكوث فيها لفترة طويلة قبل أن يتم إخلاؤها إثر سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد.