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لبنان

قرار جديد من "قوى الأمن"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-12-2024 | 02:45
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عُلم أنَّ هيئة الأركان والعديد في قوى الأمن الداخلي أصدرت مذكرة جديدة لتطويع دركيين متمرنين من بين المدنيين والعسكريين ذكوراً وإناثاً.
 
وتأتي هذه الخطوة عطفاً على مجلس الوزراء يوم 4/12/2024 القاضي بتطويع دركيين متمرنين لصالح قوى الأمن الداخلي ومن عناصر الخدمة الفعلية في القوى المسلحة.
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ووفقاً للمصادر، فإن القوى الأمنية بحاجة إلى 800 عنصر عبر هذه دورة التطويع هذه كحدّ أقصى.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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