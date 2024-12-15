قرار جديد من "قوى الأمن"

عُلم أنَّ هيئة الأركان والعديد في قوى الأمن الداخلي أصدرت مذكرة جديدة لتطويع دركيين متمرنين من بين المدنيين والعسكريين ذكوراً وإناثاً.

وتأتي هذه الخطوة عطفاً على مجلس الوزراء يوم 4/12/2024 القاضي بتطويع دركيين متمرنين لصالح قوى الأمن الداخلي ومن عناصر الخدمة الفعلية في القوى المسلحة.

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ووفقاً للمصادر، فإن القوى الأمنية بحاجة إلى 800 عنصر عبر هذه دورة التطويع هذه كحدّ أقصى.