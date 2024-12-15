عودة موجة السرقات "بقوة السلاح"!

لوحظ عودة موجة السرقات في عدد من مناطق بيروت وذلك بعدما خفت في الفترة الماضية.

وتعرّض مواطنون قبل أيام لسطو مسلح ليلاً أمام في منطقة فرن الشباك، من خلال اقدام شبان في مُقتبل العمر على سرقة عدد من المواطنين تحت تهديد السلاح ثم فروا إلى جهة مجهولة.