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لبنان

عودة موجة السرقات "بقوة السلاح"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-12-2024 | 03:15
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لوحظ عودة موجة السرقات في عدد من مناطق بيروت وذلك بعدما خفت في الفترة الماضية.
 
وتعرّض مواطنون قبل أيام لسطو مسلح ليلاً أمام في منطقة فرن الشباك، من خلال اقدام   شبان في مُقتبل العمر على سرقة عدد من المواطنين تحت تهديد السلاح ثم فروا إلى جهة مجهولة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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